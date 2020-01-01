أمريكا الأعلى من حيث الوفيات والإصابات.. تعرف على آخر الإحصائيات عالميا بشأن كورونا!

جهينة نيوز:

أودى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بحياة 309296 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول بحسب حصيلة جديدة لوكالة فرانس برس .

ووفقا للحصيلة المستندة الى مصادر رسمية فانه تم تسجيل رسميا أكثر من أربعة ملايين و 588 ألف و360 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار فيروس كورونا تعافى منهم مليون و618 ألفا و800 شخص لغاية اليوم.

دولياً:

سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إجمالية في العالم سواء للوفيات أو للإصابات مع بلوغها 87991 وفاة من أصل 1456029 .

فيما سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان وذلك بمعدل 78 وفاة لكل مائة ألف ساكن تليها إسبانيا بـ 59 ثم إيطاليا بـ 53 والمملكة المتحدة بـ 51 وفرنسا 42.

وفي روسيا أعلنت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء أن معدل الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد أقل بـ 5ر7 مرات من متوسط الوفيات العالمي.

أما في أرمينيا فاعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة ألينا نيكوغوشيان إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا في دار لرعاية المسنين في العاصمة يريفان مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم جميعا إلى المشافي المختصة لتقديم مزيد من العلاج.

فيما سجلت تركيا 1610 حالات إصابة جديدة و41حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى148067 والوفيات إلى 4096.

عربياً:

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا بإحصاء 796 إصابة جديدة منذ يوم أمس و4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الاصابات 22627 والوفيات 214.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 491 حالة إصابة جديدة و20 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 11719 من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها والوفيات إلى 612.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و325 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 والاصابات إلى 2289.