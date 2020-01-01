فصائل المقاومة: تأجيل اجتماع السبت يعكس حجم الارتهان للمواقف الصيونية ـ الأمريكية

جهينة نيوز:

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة إصرار قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على البقاء في دائرة التسوية والاتفاقات المذلة التي كبلت منظمة التحرير وحولتها إلى أداة تُستدعى عند الحاجة لتمرير مشاريع التسوية الهزيلة.

وقالت الفصائل، في بيانٍ لها: إن إعلان تأجيل اجتماع السلطة مع الفصائل الذي كان مقرراً السبت، بدعوى انتظار الإعلان عن البرنامج السياسي لحكومة العدو، يعكس حجم الارتهان للمواقف الصهيونية والأمريكية، للدرجة التي تتحدد أجندة هذا الاجتماع وفق إعلان برنامج حكومة الاحتلال، مضيفةً: هذا الموقف يظهر كأن مشكلتنا مع سياسات وخطط هذه الحكومة وليس مع مبدأ وجود الاحتلال ذاته لأرضنا ومقدساتنا وما يرتكبه يومياً من عدوان وجرائم استيطان وتهويد الأمر الذي يستوجب إعلان المواجهة الشاملة معه،

وحسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام طالبت الفصائل بعقد الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين لجميع الفصائل والمكونات السياسية، وإجراء مراجعة شاملة لكل السياسات التي مكنت العدو من التوغل بجرائمه وإعلان الخروج من نفق التسوية الذي وصل إلى نهاية كارثية ووقف التنسيق الأمني.

يذكر أن السلطة كانت دعت لاجتماع، أمس السبت، مع الفصائل بمقر الرئاسة في رام الله، وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عدم مشاركتهما به، وطالبتا بدعوة الإطار القيادي للاجتماع، قبل أن تعلن السلطة تأجيل اللقاء للأسباب التي كشفها اشتية.