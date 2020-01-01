القبض على عصابة امتهنت سرقة المنازل والمحلات التجارية في حلب

الأحد, 17 أيار 2020 الساعة 10:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

القبض على عصابة امتهنت سرقة المنازل والمحلات التجارية في حلب

جهينة نيوز:

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومن خلال المتابعة والبحث تمكن قسم شرطة الأشرفية في حلب من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمس أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على كسر وخلع أبواب بعض المنازل والمحلات التجارية بقصد سرقة محتوياتها ، حيث يقوم أحدهم بتصريف المسروقات وبيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهم .

وبتحرّي منازلهم عثر على ثلاث شاشات تلفاز وأسطوانة غاز ومنظم كهربائي جميعها مسروقة،تمت مصادرتها جميعاً .

نُظَّم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً


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