بكلمتان فقط.. إبراهيموفيتش يمدح الألمان وينتقد الطليان في وقت واحد

جهينة نيوز:

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي على استئناف مباريات الدوري الألماني من جديد.

وعاد الدوري الألماني للعب من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت 5 مباريات أمس السبت، أبرزها ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم الأحد.

ونشر إبراهيموفيتش عبر حسابه بموقع إنستغرام، صورة للعلم الألماني وكتب عليه: "يقولون، يفعلون".

وبدت المباريات التي أقيمت في الدوري الألماني أمس مثل حصص تدريبية حامية الوطيس أكثر من كونها مواجهات بين لاعبين من الأعلى أجرا في العالم.

وداخل الاستادات كان ارتداء الكمامات إجباريا للجميع باستثناء اللاعبين.

وتعين على الأندية تغيير أساليبها تماما واستخدم سلالم كهربائية لإبعاد البدلاء عن بعضهم بعضا في المدرجات على بعد ثلاثة أمتار من مقاعد البدلاء التقليدية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن رسالة زلاتان موجهة في صميمها إلى القائمين على الدوري الإيطالي، حيث إن مفاد رسالته أن الألمان يتحدثون قليلا ويفعلون كثيرا.

وأشارت تقارير إلى أن غضب إبراهيموفيتش بسبب قرب انتهاء عقده في حزيران المقبل.

وتقترب الكرة الإيطالية من العودة مجددا، بعدما قررت الحكومة السماح بعودة التدريبات الجماعية، بداية من 18 أيار الجاري.