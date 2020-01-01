"الزمالك" يلغي غرامة بحق ابن شرقي بعد ضربه رامز جلال

جهينة نيوز:

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، عن أنه ألغى الغرامة المالية التي سبق ووقعها على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد إجرائه حلقة في برنامج رامز جلال الرمضاني.

وقال منصور في تصريحات نشرها موقع "kooora": قررت إلغاء غرامة النصف مليون جنيه، التي وقعتها في وقت سابق على ابن شرقي، بعدما قام اللاعب بضرب المدعو رامز جلال، في نهاية الحلقة.

وعلّق منصور على مطالبة رامز جلال ابن شرقي بالهروب من مواجهة الأهلي المصري (غريم الزمالك)، قائلاً: أين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، مما يحدث، وهو يترك مقدم برنامج المقالب يشعل الفتنة بين الناديين الأكبر في مصر؟.

وأكمل منصور متسائلاً: لماذا يترك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رامز جلال لإثارة الفتنة؟ سأقوم بكشف المستور في فيديو خاص، اليوم الأحد.