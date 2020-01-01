لهذه الاسباب ألغيت مسابقة جامعة دمشق؟

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة دمشق عن إلغاء المسابقة والاختبار المعلن عنها بتاريخ 12/3/2019 لتعيين عمال دائمين من الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة واستخدام عمال مؤقتين من الفئة الأولى والثانية، علما أن عدد المتقدمين للمسابقة سابقا بلغ 11 ألف من مختلف الفئات.

وفي تصرح خاص لـ”الوطن” بين نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري أن سبب إلغاء المسابقة هو حدوث بعض الإشكاليات في بعض أضابير المتقدمين، إضافة إلى ضبط أخطاء لبعض الموظفين، الأمر الذي أدى لإيقاف المسابقة خلال الفترة الماضية، علما أن هناك معايير موضوعة من الجهاز المركزي لقبول المتقدمين بموجبها.

ولفت بحري أن من ضمن الأسباب هو عدم كفاية الكتلة المالية التي كانت مخصصة لقبول جميع المتقدمين، وخاصة بعد زيادة الرواتب والذي أصبح بموجيه أساس الراتب ٤٧ ألف ليرة سورية، ما أدى الى ضرورة وجود كتلة مالية كبيرة.

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقات جديدة لكل فئة بشكل منفرد لقبول عدد من المتقدمين، مضيفا أنه لم يتم قبول أي متقدم سابقا بموجب المسابقة وأن إلغاء المسابقة هو إجراء كان لابد منه لمنع أي إشكاليات حاصلة.