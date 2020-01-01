رئاسة الفيفا عربية..هل يحصل ذلك؟

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مجلس إدارة الأندية ورئيس النادي الأهلي القطري "أحمد بن حمد آل ثاني"، أنه يطمح للوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك في مقابلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قناة "الكاس" القطرية.

وأجاب آل ثاني في تصريح له لإحدى القنوات القطريةوعن حقيقة رحيله عن النادي الأهلي القطري: (لا أعلم إن كنت سأترشح لرئاسة النادي أم لا في الانتخابات المقبلة، سأخدم النادي الأهلي سواء كنت رئيسا أو عضواً في مجلس الإدارة أو عضو جمعية عمومية في الأهلي، فهو بيتي).

وأضاف: (طموحي الشخصي فهو الوصول لأبعد مرحلة وهو الوصول لأكون رئيس الفيفا).

هذا وتوقف الدوري القطري عند الجولة الـ 17 منذ 4 آذار الماضي، وأيضا كأس الأمير منذ 14 الشهر ذاته، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.