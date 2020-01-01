وفاة طبيب نادي "تسيسكا موسكو" بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

نعا نادي تسيسكا موسكو الروسي لكرة السلة، طبيب الفريق "رومان أبجيليلوف"، الذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 44 عاما، بسبب مضاعفات ناتجة عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الروسي في بيان نشره صباح اليوم: (اليوم تركنا إلى الأبد صديقنا الخدوم دائما، الدكتور اللامع، ورجل العائلة الممتاز، رومان أبجيليلوف. جسده قاوم حتى الرمق الأخير، لكنه لم ينج من الموت نتيجة المضاعفات الصحية التي سببها له فيروس كورونا، نادي تسيسكا وأولئك الذين ساعدهم رومان في تجاوز مشاكلهم الصحية، يتقدمون بأعمق التعازي لأسرته وأقاربه.. كان شخصاً رائعاً ومحبوباً.. هذه خسارة كبيرة لنا جميعاً).

وكان أبجيليلوف قد نقل إلى المستشفى في الأول من شهر أيار الجاري، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس في روسيا وصل إلى أكثر من 272 ألف مصاب، شفي منهم أكثر من 63 ألف، وتوفي أكثر من 2500 شخص.