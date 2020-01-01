الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية شرقي البلاد، رداً على هجمات "داعش" الأخيرة

جهينة نيوز:

أطلق الجيش العراقي ومديرية شرطة محافظة ديالى شرقي العراق اليوم السبت، عملية عسكرية بجنوب قضاء بهرز لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد هجمات شنها التنظيم أدت لاستشهاد وجرح 10 عناصر من الحشد الشعبي شرقي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي لها أن قطعات قيادة عمليات ديالى والمتمثلة بفرقة المشاة الخامسة للجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى تباشر بعمليات تفتيش مناطق جنوب بهرز وتنفيذ أوامر القاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار هناك، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

كما حذر النائب عن محافظة ديالى "برهان المعموري" من خطر محدق بالمحافظة، بعد زيادة نشاط التنظيم، مطالباً العمليات المشتركة بإرسال تعزيزات أمنية لمسك الأراضي الشاسعة على حدود محافظة صلاح الدين وجلولاء.

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد أربعة عناصر من اللواء 23 أثناء إحباطهم هجوما لتنظيم داعش في محافظة ديالى بشمال شرقي البلاد.