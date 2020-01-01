مصر تتلقى هدية ثمينة من الصين

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المصرية اليوم السبت، تلقيها شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كهدية من جمهورية الصين الشعبية

وشكرت وزارة الصحة المصرية في بيان لها جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً على هديتها لمصر للمرة الثالثة، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور "خالد مجاهد"، أن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، أكبر حجما من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنا من المستلزمات

وأضاف مجاهد: (تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة "N95"، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة الحرارة)، كما أشار إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثالثة التي تقدمها الصين إلى مصر، حيث خصصت الحكومة الصينية 3 دفعات من المساعدات هدية لجمهورية مصر العربية.

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر آذار الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.