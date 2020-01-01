هجمات إرهابية في مناطق متفرقة من العراق

جهينة نيوز:

شن تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق اليوم السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن استشهاد وجرح عدة أشخاص.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي استشهدوا، وجرح اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

كما استشهد أحد أفراد الشرطة، وأصيب آخر بجروح، خلال إطلاق نار مباشر من قبل مسلحي داعش، في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وفي كركوك أصيب شرطي آخر، خلال هجوم مسلح استهدف إحدى نقاط التفتيش، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت أمس الجمعة، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربة جوية على أحد الكهوف في صحراء جنوب غربي الحضر في محافظة نينوى، حيث أوضحت القيادة، في بيان لها أن الهجوم الجوي أسفر عن قتل 7 من مسلحي تنظيم داعش المختبئين داخل الكهف، في ثاني هجوم خلال ثلاثة أيام، تنفذه قوات التحالف الدولي ضد مواقع يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في العراق.