أبراج الأحد 17 أيار مع سمر عمران

جهينة - خاص

مولود 17-5: صاحب بصيرة وشهم ووديع ويعتمد عليه وفنان وصاحب هالة.

تشكك بصوابية خططك، لكن تحصل على ممتلكات وتكريم ورحلة طويلة للبعض وزواج للبعض إذا كان الوضع يسمح وتطلعات فكرية جديدة لديك.

الحمل:

من يومين تمر بفترة حساسية وتواجه توتر من الافضل أن تحافظ على هذه الفترة وتراهن على الهدوء حتى المساء حيث تستعيد جاذبيتك وتسيطر على زمام الأمور بوصول القمر إلى برجك.

الثور:

مرتاح لتطور علاقاتك مع احد الأصدقاء.. لكن في ساعات المساء تتعلم كيف تقلب الصفحة وتراجع حسابات ولاتتوتر لأي سبب وحاول البحث عن المتزنين وخذ الأمور بمزاح وضحك.. اصب كثيراً.

الجوزاء:

حاول من الصباح التركيز على أعمالك وراجع حساباتك لأنك في المساء تبحث عن قضايا جديدة وتحقق أرباح مالية ناجحة واصبر على الأصدقاء وتركز على مركزك الاجتماعي في مجال العمل.

السرطان:

تشعر أن الأفلاك تسهل الطريق أمامك وتضطر إلى مضاعفة جهودك.. هناك تغيير مهم في طريقة تفكيرك وتعيش حيرة وتساؤل وحاول اتخاذ سلوك مناسب إذا شعرت ببعض الإحراج ولاتدع أحداً يلومك أو ينتقدك.

الأسد:

تبدو مهموماً. تفكر بالمستقبل والعائلة وتعاني وضعاً مالياً أو مهنياً.. في المساء تلاقي تجاوباً وترتاح لقرارات وتعلن عن ترويج.. الفلك يدعوك للانتباه والتعبير عن نفسك بصراحة لاسيما في أعمالك.

العذراء:

أولوياتك مواهبك.. لكن النهار يحمل تشنجاً على صعيد الشركاء.. ساعات المساء تعزز موقعك ويتعلق مصير بعض الناس بك وانتبه من أي مواجهة وانتبه على صحتك.. ربما هناك فواتير أو مرافقة مريض أو استحقاقات.

الميزان:

تبدأ نهارك باستعددا ونظرة واقعية وتجد حلاً بسبب تراكم العمل.. وفي المساء تهتم بشؤون الشراكة العاطفية أو المهنية.. حاول التفهم والتجاوب.. وبانتقال القمر إلى بيت الشراكة يسبب المشكلات لذلك حاول ايجاد قاسم مشترك مع الشركاء في المساء.

العقرب:

من يومين وأنت من الرابحين وربما سمعت أخبار حلوة وتسيطر على وضعك الشخصي.. والمساء يطلب منك دقة واتزان واحتمال التفاعل مع قضية مهمة ومفاجئة وانتبه على أسرارك وتواجه أمراً مهنياً طارئاً، وانتبه من توتر وحافظ على صحتك وسلامتك في المساء.

القوس:

حاول من الصباح الانسجام مع العائلة وحاول الابتعاد عن المنتقدين.. وفي المساء يقترب الحظ منك وتزداد عواطفك وترغب بالسهر وكسر الروتين.

الجدي:

قوتك اليوم تكمن في حجتك وتحصل على حقوق وتطرح وجهة نظر.. المساء وضعك حساس وتمتلك عاطفة كبيرة وتزيد طلبات العائلة عن الحد الطبيعي وتثور عصبيتك. البقاء إلى جانب العائلة أفضل لك.

الدلو:

تركز على الحسابات المالية وترغب بتعديلها.. دافع عن مصالحك بقوة وانتبه على أموالك وانتبه على آرائك واحتمال أن تعيش قلق وتقلب هناك تحسين على الأمور المالية الفرصة قادمة لكن في المساء هناك حركة وتواصل ولقاءات.

الحوت:

مسيطر على الأوضاع والقمر في برجك حتى المساء أنت بموقع قوي وتسجل انتصار وتحقق أمنية.. وهناك فرص استثنائية حاول الاستفادة منها وتصل بإلحاحك إلى هدفك.. ربما هناك توتر بسبب الأمور المالية.