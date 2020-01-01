روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا في مرحلة ما قبل السريرية بنتائج مناعية عالية

جهينة نيوز:

أعلن مدير مركز “غاماليا”الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسربورغ إن عملية تصميم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بدأت في روسيا منتصف شباط الماضي .

وأوضح غينتسربورغ في تصريح نقله موقع روسيا اليوم أن العمل في هذا المجال جار ويتم إخضاع اللقاح حاليا للاختبارات ما قبل السريرية ومن ثم سيقدم المركز الوثائق إلى وزارة الصحة الروسية للحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية على البشر لافتا إلى أن مكان حقن اللقاح بعد ظهوره سيكون في كتف الإنسان .

وبين غينتسربورغ أن اختبار اللقاح على الحيوانات الصغيرة مثل الفئران والقوارض الأخرى أظهر مناعة عالية للغاية مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تبدأ عملية إنتاج اللقاح خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية الصيف الحالي.

ولفت المسؤول الصحي الروسي إلى أنه ستستخدم في عملية إنتاج اللقاح المنصة الشاملة ذاتها التي تم استخدامها سابقا ضد فيروس إيبولا وفيروس كورونا ميرس.