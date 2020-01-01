أمين عام الناتو يؤكد عدم اعتراف الحلف سوى بحكومة الوفاق الليبية

جهينة نيوز:

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، على عدم اعتراف الحلف بأي حكومة في ليبيا سوى حكومة الوفاق الوطني المولية للنظام التركي العضو في الناتو.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، تناول اتصالا هاتفيا تم عشية السبت بين ستولتنبرغ ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فايز السراج، "أكد الأمين العام أن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية ولا يتعامل مع غيرها، واعتبر أن استهداف المدنيين والبنى التحتية أمر غير مقبول، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمخرجات (مؤتمر) برلين".

وتابع البيان، "اتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقا لما تم بحثه في لقاءات سابقة، وبما يساهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية وتدريب الكوادر الليبية والرفع من إمكانياتها".

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية لطرد الجماعات الارهابية من طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الموقع في 2015.