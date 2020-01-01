الفقراء في اسبانيا يصطفون في طوابير للحصول على طعام مجاني

جهينة نيوز:

وقف الفقراء في إسبانيا في طوابير طويلة، اليوم السبت، في حي ألوتشي الذي تسكنه الطبقة العاملة في مدريد للحصول على حقائب تحتوي على سلع أساسية بعد أن صاروا فجأة من المحتاجين للمساعدات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأنشأت رابطة بالحي بنكا للطعام ويقوم متطوعون بتسليم الفقراء الطعام والسلع الضرورية الأخرى، وقالت رابطة حي ألوتشي إن نحو 800 أسرة حصلت على مساعدات مطلع الأسبوع الجاري.

وإسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تضررا من "كوفيد-19" بعد أن سجلت 230698 حالة إصابة وتوفي 27563 مصابا بالمرض. وتسببت جهودها للحد من انتشار الفيروس في توقف الإنتاح وزاد معدل البطالة بشكل حاد في مارس/ آذار مما رفع عدد طالبي إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 5.2 مليون شخص.

وبحسب البيانات الحكومية يعتمد سبعة ملايين شخص على الدولة من بينهم عمال موسميون وأشخاص عاجزون عن العمل بسبب المرض ويمثل العدد 30 في المئة من قوة العمل في البلاد.

المصدر: وكالات