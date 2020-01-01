ايران تجيز تصدير الكمامات والمنتجات الصحية

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة الاغذية والادوية الايرانية، رفع الحظر عن تصدير كافة المنتجات الصحية المستخدمة للوقاية من فيروس كورنا، على وقع طلب متزايد من الخارج.

وأوضح " محمد رضا شانه ساز" في تصريح اليوم السبت، أن العديد من الدول طلبت توريد المنتجات الصحية المصنعة في ايران.

وأشار الى أن تصدير كمام N95 و الملابس الواقية والمعقمات وكافة المنتجات الصحية بات غير محظور وأن العملية التصديرية تتم عبر التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وإستطرد أنه لاقيود تعترض المنتجون لتصدير الادوية والمعدات الطبية ايضا، حيث إن اوضاع البلاد تتطلب تعزيز الصادرات غير النفطية وأستقطاب العملة الاجنبية.