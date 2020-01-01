في اشارة الى هزيمة ارهابها .. تركيا تدعو الناتو للتدخل من أجل وقف "حفتر وداعميه"

جهينة نيوز:

وجه النظام التركي تصريحات حادة جديدة لقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، متهمة إياه بتكثيف استهداف المدنيين بحسب مزاعم النظام التركي راعي الارهاب، ودعت تركيا حلف الناتو إلى التدخل من أجل وقفه وداعميه و هو ما يشير الى هزيمة ارهابييه الذين ارسلهم الى ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في حديث لقناة "A Haber" التلفزيونية المحلية أمس الجمعة، إن "حفتر وداعميه باتوا أكثر عدوانية بشنهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي"، معتبرا أنها مشابهة لما وصفه بـ"عدوان النظام السوري على شعبه".

وأضاف تشاووش أوغلو: "أصبحوا يستهدفون المدنيين، بما في ذلك المستشفيات. لما هذا العدوان؟! لأنهم بدأوا يفقدون تفوقهم في الميدان".

وأكد أن تركيا "تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك".

وتابع وزير الخارجية التركي: "في المرحلة القادمة لا بد من وقف حفتر. كما أنه يجب إيقاف الداعمين له. وعلى الناتو أن يلعب دورا هاما في هذا الصدد".

و يشار الى ان تركيا ارسلت الى ليبيا عشرات آلاف الارهابيين متعددي الجنسيات بما فيهم مرتزقة من سورية .