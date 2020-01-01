عالم أوبئة روسي: فيروس كورونا سيستمر لفترة طويلة جداً

جهينة نيوز:

حذر عالم أوبئة روسي من حدوث موجات ثانية وثالثة من فيروس كورونا معرباً عن اعتقاده بأن الفيروس سيستمر لفترة طويلة جداً وستعاني منه البشرية جدياً.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن الدكتور ألكسندر غينتزبرغ مدير مركز “جاماليا” القومي لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا قوله اليوم: “من الممكن حدوث موجة ثانية وثالثة من تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا” مضيفاً إن “الفيروس سيتصرف بإحدى طريقتين وهما أن يصبح متقلباً مثل فيروس الإنفلونزا أو ألا يتغير مثل فيروس الحصبة”.

وأشار إلى أنه في حال تصرف فيروس كورونا بشكل متغير فيجب عندها إنشاء سلالة لقاح جديدة له وفي حال عدم تغيره فسيتم إدراج اللقاح ضده في تقويم التطعيم الوطني مثل كل اللقاحات التي تعطى إلزامياً لكل المواطنين في أعمار ومواقيت محددة.