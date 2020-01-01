تجدد الاشتباكات بين الإرهابيين في ريف حلب

جهينة نيوز

تجددت الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في ريف حلب شمال سوريا، تحديداً بين فصيلي "لواء الفتح" وماتسمى قوات "الطورئ" التابعة لـ"الجبهة الشامية" المدعومة من تركيا وذلك بالقرب من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مع استنفارٍ عام لجميع الفصائل الموجودة في المنطقة، بسبب عمليات التهريب في المنطقة.

وفي وقت سابق، اعترفت ما تسمى "قوات تحرير عفرين" التابعة لـ "الوحدات الكردية" بمقتل وإصابة 14 من جنود الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" التابعة له، وقالت في بيان لها: فجرت قواتنا عبوة ناسفة بعدة آليات عسكرية كانت تقل مسلحي "الجيش الحر" المدعومين تركيا في مركز مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أُصيب مسلحان اثنان بجروح وتم تدمير آليتين وإعطاب أخرى.

وأضافت: كما نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين استهدفتا مسلحي "الجيش الحر" المدعومين تركيا في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي قُتل خلالها أربعة مسلحين وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، يوم الأربعاء، مشيرةً إلى: نفذت قواتنا عملية استهدفت نقاطاً لتمركز الجيش التركي في قرية كيمار التابعة جنوب مدينة عفرين، قُتل خلالها جنديان تركيان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، يوم الخميس.