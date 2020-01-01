عريقات يمتدح موقف ملك الأردن من ضم الاحتلال أجزاء من الضفة

جهينة نيوز:

رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، بموقف الملك عبد الله الثاني، في حال ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عريقات عبر توتير، اليوم السبت: الضم يعني أمراً واحداً: استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدوره، قال الشيخ: إن ‏موقف الملك عبد الله الثاني حول نية "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة الغربية، هو تعبير حقيقي عن التزام الأردن الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية وتجسيد للموقف العربي الأصيل، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك عقب مقابلة للملك عبدالله الثاني مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أمس الجمعة، قال فيها بأن بلاده تعارض ضم الكيان الإسرائيلي مزيداً من الأراضي في الضفة الغربية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن، لكنه رفض الحديث عن أي خيارات قد يتخذها الأردن، ملمحاً إلى الموقف الأوروبي الرافض للضم أيضاً، ما أثار تكهنات إلى أن الأردن سيكتفي ربما بتصعيد دبلوماسي لا أكثر.