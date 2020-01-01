طيران العراق تنفي منح موافقات لشركات الطيران لاستئناف رحلاتها

جهينة نيوز:

نفت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم السبت، منح موافقات لشركات الطيران لاستئناف رحلاتها في الأجواء العراقية.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان صحفي "أنها تبذل جهوداً ومساع كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودة العراقيين من دول الخليج إلى البلد بالسرعة الممكنة.

وأضافت: لم نمنح أي موافقات رسمية إلى شركات الطيران، لغرض استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق، ونلتزم بالقرارات والتوجيهات التي تصدر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) بخصوص ذلك.

وأشارت إلى أن: ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمت للحقيقة والمصداقية بصلة حيث تعتمد السلطة الوضوح والشفافية في آلية مخاطبتها الرسمية باعتبار ذلك أساساً في عملها وتواصلها مع السلطات والمنظمات الدولية للطيران.