الصحة العالمية تحذّر من صعوبة احتواء كورونا في اليمن

جهينة نيوز:

حذّرت منظمة الصحة العالميّة من صعوبة احتواء كورونا في اليمن ما لم تتوافر ظروف أكثر سلماً، ولاسيما أنّ نقل المستلزمات وتدريب العاملين وتتبع الحالات صعب وخطير في البلاد.

وقال رئيس برنامج الطوارئ في المنظّمة "مايكل راين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة، أمس الجمعة، إنّ نقل المستلزمات لمواجهة كورونا وتدريب العاملين والرصد في هذه الظروف وتتبع الحالات صعب وخطير، مؤكداً أن المنظمة تحتاج إلى الصحة من أجل السلام.

وأى راين أنّ الوضع في اليمن يبعث على قلق شديد، مضيفاً: نحتاج لأن يشعر سكان الشرق الأوسط خاصة ممن يعيشون في المناطق الضعيفة والمتأثرة بالصراعات بالأمان، لأن هذا سيجعل الجميع أكثر أمناً.