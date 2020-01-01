"كورونا فيروس" أحدث أغاني محمد رمضان رغم منع النقابة!

السبت, 16 أيار 2020 الساعة 12:45 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

نشر الفنان المصري محمد رمضان امس الجمعة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها وتحمل اسم "كورونا فيروس".

وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو قصير وهو يؤدي الأغنية بينما كان في سيارته.

وتأتي أغنية رمضان الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.

وخاض رمضان السباق الرمضاني، بمسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة أحمد زاهر، نور، روجينا، إدوارد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.


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