أسراب صراصير وجراد وبعوض تجتاح لبنان

جهينة نيوز:

لليوم الثاني على التوالي، أسراب من الصراصير والجراد والبعوض تجتاج منذ، ليل أمس الجمعة، بعض المناطق اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أسراباً من الصراصير والجراد والبعوض، اجتاحت، ليل أمس، شوارع مدينة صيدا في جنوب لبنان وأحياء مخيم عين الحلوة قريب للمدينة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرابة الواحدة والنصف فجراً شريط فيديو مصوراً عن جراد يغط على نافذة أحد المواطنين، وبدت في الشريط أعداد الحشرات كبيرة وجلية، تحت أضواء أعمدة إنارة الارصفة.

من جهة أخرى، وجّهت عناصر الدفاع المدني الفلسطيني نداءات بمكبرات الصوت في أروقة عين الحلوة لحض الأهالي على إقفال نوافذ المنازل، وإبقاء الاطفال في الداخل، بسبب رش المبيدات اللازمة للقضاء عليها.

وغزت الصراصير شارعاً قرب مسجد الزعتري في المدينة، وأطلقت نداءات للاهالي بإطفاء الأضواء، وإحكام إقفال أبواب شرفاتهم لابعادها.

وقبل يوم اجتاحت أصراب من الحشرات بلدة عرسال ومخميمات النازحين السوريين في شرق لبنان.

وكان علّق الوزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى على ظهور الحشرات و الخنافس في بعض المناطق اللبنانية وطمأن بالقول إن الحشرة غير ضارة ومفيدة للبيئة وعمليات الرش تخدرها ولا تقتلها لكن درجات الحرارة ستقضي عليها، داعياً إلى عدم القلق منها.