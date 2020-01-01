اصابة ثلاثة أطفال بحروق نتيجة اشتعال جرة غاز في منزلهم بحمص

جهينة نيوز:

أصيب ثلاثة أطفال بحروق متعددة أثناء محاولتهم إطفاء النيران التي اندلعت بأسطوانة غاز في منزلهم الكائن بقرية الدلبوز بريف حمص الغربي، حيث تم إسعافهم إلى مشفى الرازي في المدينة لتلقي العلاج ظهر أمس الجمعة.

و قال مصدر طبي في مديرية صحة حمص إن “ثلاثة أطفال وصلوا إلى مشفى الرازي مصابين بحروق متعددة، و هم شقيقان و ابن عمهما، “احمد ,ح ” 14 عاماً، و “عادل ,ح “11 عاماً، و “حسن,ح ” 10 سنوات “.

و أوضح المصدر أن “حروق الأطفال من الدرجة الثانية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، ومتابعة تقديم العلاج المناسب “.

و في ذات السياق بين مصدر في شرطة محافظة حمص أنه “من خلال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، تبين أن الأطفال أصيبوا جراء اشتعال إسطوانة غاز، في منزلهم الكائن بقرية الدلبوز (الربوة) بريف حمص الغربي”.

و أوضح المصدر أن” الأطفال كانوا يقومون بتركيب اسطوانة غاز، و بعد تركيبها استخدموا “ولاعة” لمعرفة إن كان بها تسريب غاز ما أدى إلى اشتعالها”.

و أضاف المصدر “حيث حاولوا إخماد النيران التي اندلعت منها ما تسبب بإصابتهم بحروق متعددة، و تم إسعافهم إلى مشفى الرازي بحمص لتلقي العلاج”.