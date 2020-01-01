روسيا: أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع الشهر وارتفاع في الوفيات

السبت, 16 أيار 2020 الساعة 12:27 | منوعات, صحة

روسيا: أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع الشهر وارتفاع في الوفيات

جهينة نيوز:

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ 1 ايار الجاري، مع رصد ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت في تقريرها اليومي عن تسجيل 9200 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10598 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة 272043، بما فيها 206340 حالة نشطة.

وتوفى 119 مريضا بمرض "كوريد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير (مقابل 113 أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 2537 حالة وفاة.

وتماثل 4940 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 63166 شخصا


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