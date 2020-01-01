افتتاح النوادي الليلية.. غلطة كوريا الجنوبية الفادحة!

جهينة نيوز:

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي الليلية في حي إتيوان بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 162 حالة.

وقال سون يونج راي وهو مسؤول في وزارة الصحة الكورية اليوم السبت نقلا عن روسيا اليوم إن معدلات انتقال العدوى في البلاد تباطأت، مشيرا إلى أن الزيادة اليومية في الإصابات كانت نحو 30 حالة، خلال الأيام الماضية، على الرغم من القفزة الكبيرة في الاختبارات.

وأضاف سون أن 46 ألف شخص تم اختبارهم حتى الآن، بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية، في منطقة إتيوان الترفيهية في سيئول.

من جهته قال نا بيونغ جو، مدير مكتب الصحة المدنية بالمدينة، أمس الجمعة، إن السلطات الصحية حددت وجود صلة بين الإصابات الأخيرة في حي جامعة هونغديه، غرب العاصمة، والحالات المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في إيتيون.

وأوضح أن أحد المرضى المرتبطين بهونغديه زار نوريه بانغ، في جنوب غرب سيئول في غواناك، بعد 3 دقائق فقط من زيارة مصاب آخر لها من إيتيون.

وفي وقت سابق أصدرت سلطات العاصمة أمرا إداريا بتعليق أنشطة جميع الملاهي والحانات والصالونات، وغيرها من المؤسسات الترفيهية الليلية في المدينة حتى إشعار آخر، مهددة المخالفين بعقوبة صارمة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية رصد إصابات جماعية بفيروس كورونا في الملاهي الليلية بحي إيتوان.

وتعود هذه الإصابات إلى شاب مصاب بالفيروس، يبلغ من العمر 29 عاما، قضى بعض الوقت في 5 أندية وحانات في إيتوان أواخر الأسبوع الماضي.

وطالبت السلطات الصحية المحلية الأشخاص الذين زاروا الملاهي في الحي منذ نهاية أبريل بحجر أنفسهم صحيا في منازلهم والخضوع لفحص كورونا.