العقاري يستأنف منح القروض والبداية بـ 210 ملايين ليرة

جهبنة نيوز:

صرح مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» بأنه تم استئناف منح القروض في المصرف، بناء على توجهات مصرف سورية المركزي، وتعميم وزير المالية.

ووافق المصرف على طلبات لقروض جديدة بقيمة 210 مليون ليرة، معظمها قروض إنمائية، كانت طلباتها مجمدة خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف والإجراءات المرافقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبين أن المصرف عاود منح كل القروض والتسهيلات الائتمانية، التي كانت متوقفة، بما فيها القروض السكنية والإنمائية، وغيرها، وتم تعميم ذلك على كل فروع المصرف العاملة في مختلف المناطق، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة، وتبسيط الإجراءات للحصول على القروض.

وعن إمكانية منح فترات سماح في التسديد، مراعاةً للظروف الحالية، أكد علي أن لا تعليمات حول ذلك، وأن منح القروض يتم بنفس الآلية والشروط السابقة.

ونوّه بأن المصرف يعمل على تطوير منتجاته بالتوافق مع دراسات السبر للأسواق، وبما يتلاءم مع التوجهات العامة لمنح القروض، ومراعاة الأولويات التي حددتها الحكومة حول ذلك، وخاصة ما يدعم ويعزز النشاط الاقتصادي، وحركة الإنتاج، ومنه منح القروض الإنمائية التي تسهم في إنعاش المهن المختلفة.