استمرار صيانة أحياء دمشق والتزفيت ليلاً

جهينة نيوز:

أكد مدير الصيانة في محافظة دمشق محمد حمامية أن أعمال الصيانة تشمل كل القطاعات، ولن يبقى شارع في مدينة دمشق من دون تزفيت مشيراً إلى أنه في يوم واحد هناك أعمال تزفيت ٧٤ طناً في كراج البولمان و١٨ طناً في الميدان و١٤٢ طناً في أوتوستراد المزة و٣٠ طناً في مناطق متفرقة للصيانة بناء على طلب دوائر الخدمات.

وعن الأعمال الأخرى أكد حمامية أنه جرى خلال الأسبوع الماضي تجهيز رصيف على الطريق الدولي مقابل البولمان وصبه بالبيتون وإعادة تنفيذ أعمال الطينة في نفق الفيحاء وترميم جزء من الرصيف في الميدان وتركيب درابزين منصف جسر الثورة وصب القواعد ودهان الحديد، كما تمت معالجة الريكارات والمطريات على أوتوستراد المزة واستمرت أعمال تنفيذ درابزين جسر الوزان.

كما تم بدء العمل بقشط الطريق الراجع من ساحة الأمويين باتجاه المزة واستمرار اعمال تزفيت المقاطع على أوتوستراد المزة وتنفيذ أعمال أطاريف الخط الخارجي لحديقة نهر عيشة وتنفيذ أعمال بناء بلوك في كراج حجز ابن النفيس وتنفيذ حفريات وتركيب حديد تسليح قاعدة وجسم جدار الدرج في سوق الهال بالزبلطاني واستمرار أعمال تركيب أطاريف وتبليط في الشيخ محي الدين وتزفيت حفريات الكهرباء في منطقة الزاهرة جانب مركز عمران للإسمنت.

واوضح حمامية ان العمل مستمر بتركيب درابزينات على نهر السيل وتنفذ أعمال بيتون مطبع في موقع نهر عيشة و تزفيت الطريق الموازي لأوتوستراد القابون الخارج من كراج البولمان.

وإجراء الصيانة على محور طريق البانوراما، ومتابعة أعمال قشط الطريق في منطقة السيدة عائشة ومتابعة أعمال صيانة الأطاريف و البلاط في شارع الثورة وأعمال تنظيف جدران نفق العباسيين. وجميع هذه الأعمال أنجزت خلال الأسبوع الماضي فقط.