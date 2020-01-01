أبراج السبت 16 أيار مع سمر عمران

جهينة نيوز

مولود 16-5: يميز بين الصدق والكذب لكن الاعتراف بالخطا أمر غير وارد.. متواضع واثق بنفسك ومرتب وذوقه رفيع جداً.

قد تجد نفسك أمام طاقة أكبر ولاسيما بين الأهل والاصدقاء.. ظهور شيء جديد يالعمل بسبب فرصة حقيقية تتطلب جهد طويل المدى.. علاقات شخصية تهدد بالغموض للبعض.. مال وميراث وضرائب للبعض الآخر.. أجواء جيدة ودعم من الأحبة وتعطي وقتاً جيداً للتفاهم.. بين الشهور 5و 7و 9 المور جيدة.

الحمل:

لاتتفرد برأي لاسيما إن شعرت بتملل من حولك وقم بالتأكد من أي أمر قبل الانطلاق ولاتغامر من دون حساب.. كن منتبهاً وحكيماً وهادئاً اليوم لست قادراً على إقناع الآخرين.. دقق بالتفاصيل ولاتضعف ولاتستسلم وتمسك بالمسوؤليات ولاتحاول إثارة الفتن فهناك قضية مهمة تمتحنك.

الثور:

حيوية عالية ودعوات وأضواء وتخضير لمشورع يرى النور قريبا.. تتحدى المعاكسات وصداقات جديدة أو ربما وجه قديم لم تره منذ زمن بعيد.

الجوزاء:

انتبه وجرّب إحاطة نفسك بالمحبين.. احتمال تجد الأنظار موجهة عليك لاتتمرد ولاتحتج واثبت جدارتك بالعمل.. أسهل الأمور أصعبها اليوم.

السرطان:

يوم جيد تتوضح فيه بعض الأمور وتكشف بعض الأسرار.. أخبار من أيام قادمة وحلول ودعم وتطور في كل الصعد.. يوم للأوراق والسفر ونجاح ينتظرك وتجربة جديدة كن مستعداً لها.

الأسد:

الجو متطلب ولديك تحسن بسيط بالأمور المالية المشتركة وربما تجد تأخيراً وبلبلة في المصاريف لكن هذا لايمنع من مناقشة التفاصيل وطلب المساعدة. سلفة أو تعاون مع الآخرين .. الحب استجابة أي حين يناديك الآخر عليك أن تكون مستعداً.

العذراء:

تراجع ومتاعب ولاسيما على صعيد الشراكة العاطفية أو المهنية لذلك ممنوع التحدي وجرّب كسب الخبرة وكشف الخطأ وقرّب المسافة بينك وبين الآخرين وانتبه من مخالفة القوانين.. انتبه من الأخطاء.

الميزان:

تقوم بحركة بناءة وتظهر خبرة ومهارة لكن احتمال أن تتعقد الأمور بسبب ضغط العمل.. جرب طلب المساعدة من زميل أو صديق وانتبه على صحتك وصحة المقربين منك.. أعمال كثيرة بانتظارك اليوم.

العقرب:

نجاح باللقاءات والتطورات ولقاء رومانسي جديد وحضّر نفسك حتى تستفيد وتسيّر أمورك بشكل إيجابي.. اليوم اللقاء يعيد لقلبك الاطمئنان... احتمال تغيير ديكور أو خبر يخص الأولاد.. منشرح الصدر لعلاقات وأفكار اجتماعية.

القوس:

نزاع مع أحد أفراد العائلة المهم تنتصر على نفسك.. اليوم للعائلة بالعموم فكن مرناً ولاتلجأ للزيف بل افعل الأمور بإتقان ومحبة.

الجدي:

تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات والنفقات وتحالفك الحظوظ.. سفر قصير وتنقل وأمان بين الأخوة والجيران وتشعر بالفتور رغم تظاهرك عكس ذلك. يوم ناجح للدفاع عن أي شيء.

الدلو:

مفاجأت وحلول لأوضاع مالية.. استرداد دين أو مكافأة تنجز عمل وتكافأ عليه.. كن مطمئناً لسير عملياتك واستفد من هذا النهار.. موهبة وجمع مال وصرف اليوم.

الحوت:

القمر في برجك يعني تحقيق احلامك والصمود في أي مجال .. بارع بحل التعقيدات واصلاح الأخطاء وتجد قدرة على تحويل العقبات.