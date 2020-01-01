لأسباب غير معروفة .. تحطم طائرة شبح امريكية

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة القاعدة الجوية "إيجلين" عن تحطم مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-22" في فلوريدا خلال رحلة تدريبية.

وجاء في بيان للقاعدة الجوية الأمريكية "تحطمت طائرة من طراز "إف-22" تابعة للسرب 43 المقاتل الذي يدخل ضمن الجناح المقاتل رقم 325 المتمركز حاليا في قاعدة إيجلين، حوالي الساعة 9.15 من صباح اليوم".

وأضاف البيان "كان موقع الحادثة على بعد 12 ميلا (حوالي 20 كم) إلى الشمال الشرقي من القاعدة الرئيسية".

يشار إلى أن طيار استطاع أن يقفز بالمظلة وحالته الصحية مستقرة. ونتيجة للحادث لم يصب أحد ولم يتم تدمير أي منزل على الأرض.

ولم تعلن القاعدة الجوية أسباب الحادثة، وتم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحطم المقاتلة.

الجدير بالذكر أنه توقف إنتاج المقاتلة من طراز "إف-22" التي لم يتم تصديرها الى اي بلد في الولايات المتحدة، وتم استبدالها بمقاتلات أخرى من الجيل الخامس مثل "إف-35".