إصابة طفل جراء تفجير دراجة نارية بريف الحسكة الجنوبي.

جهينة نيوز:

أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح متفاوتة في قدمه، جراء تفجير دراجة نارية، وسط بلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ظهر الجمعة.

ووقع التفجير في تمام الساعة (12:30) ظهراً، أمام المحال التجارية في الشارع العام وسط البلدة، فيما نقل الطفل ويدعى حسن الفرجالي إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأسفر التفجير عن أضرار مادية بالمحلات التجارية القريبة من مكان الحادثة.

وما زالت خلايا تنظيم الإرهابي "داعش" نشطة في عدة مناطق بشمال شرقي سوريا لا سيما بعد الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرقي سوريا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.