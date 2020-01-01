ارتفاع جديد للاصابات اليومية بكورونا في ايران

جهينة نيوز:

استمر الارتفاع التدريجي لعدد المصابين بفيروس كورونا في ايران لليوم العاشر على التوالي ليصبح معدل الاصابات اليومي خلال الساعات الماضية اكثر من 2000 مصاب.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 116635 والمتعافين 91836 والمتوفين 6902 شخصا.

وقال جهانبور في تصريح له اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2012 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 116635 من ضمنهم 2727 في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ لحد الان 91836 فيما توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 48 مصابا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6902 شخص.

واوضح بانه تم لغاية الان اجراء 658 الفا و 604 اختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

و كانت ايران السباقة في بعد الصين في احتواء المرض و شهدت انخفاض ملحوظ بعدد الاصابات بفيروس كورونا منذ تاريخ السابع من نيسان ابريل ليبدأ الارتفاع مجدداً بتاريخ السادس من ايار مايو.

و يشار الى ان ايران كانت الدولة الثانية في احتواء المرض بعد الصين لتصبح الآن الثالثة على مستوى العالم بعد أن اصبحت نسبة الشفاء في المانيا اكثر من 86% من مجمل الاصابات في حين انخفض المعدل في ايران الى مايقارب من 79% بعد ان كان المعدل اكثر من 80% مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدد حالات كورونا النشطة في ايران 17897 اصابة و في المانيا 15590 حالة.

و في وقت سابق من هذا الشهر أعربت وزارة الصحة الإيرانية، عن قلقها إزاء الوضع الصحي في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق جنوب غربي البلاد، بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد و ذلك بعد ان سيطرت ايران على المرض في عدد من المحافظات الايرانية .