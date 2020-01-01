سورية شفاء 7 حالات من كوفيد-19 وتسجيل اصابات جديدة

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا و شفاء سبع حالات من الحالات المسجلة في سورية.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى اليوم إلى 50 إصابة.

و كشفت الصحة عن شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 36 حالة شفاء.

و يشار الى ان عدد الوفيات في سورية بلغ 3 حالات ليكون عدد الحالات النشطة التي لاتزال تتلقى العلاج 11 حالة.

و يذكر إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.