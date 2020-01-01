شركة سجائر تطور لقاحا لفيروس كورونا من "التبغ"

جهينة نيوز:

من المقرر قريبا بدء الاختبارات البشرية للقاح مضاد لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، طورته شركة التبغ البريطانية "بريتش أمريكان توباكو".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، اليوم الجمعة، إن الاختبارات السريرية السابقة أظهرت استجابة مناعية إيجابية لهذا اللقاح.

وأضافت الشركة التي تعرف اختصارًا بـ"بات" أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن في يونيو/ حزيران إذا سمحت به هيئات تنظيم الأدوية.

يتسابق صانعو الأدوية حول العالم للوصول إلى لقاح مضاد للمرض الذي تحول إلى جائحة، وهناك أكثر من 100 لقاح مرشح للإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ومناطق أخرى.

كما تختبر شركة "موريس إنترناشونال" المنافسة لـ"بات" التطعيم الخاص بها. تقول منظمة الصحة العالمية إن تدخين السجائر –المنتج الرئيسي للشركتين- يزيد خطر الإصابة بأعراض حادة لمرض "كوفيد".

لكن بعيدًا عن السجائر، تستخدم شركة "كينتاكي بايوبروسيسينغ" التابعة لـ"بات" نباتات التبغ في صناعة اللقاح التجريبي والمشتق من التسلسل الجيني للفيروس الجديد المعروف علميًا باسم "سارس كوف 2".

ووفقًا للشركة فإن طريقتها تساعد في تطوير اللقاح بشكل أسرع من الطرق المعتادة، ما يعني وقتًا أقل للحصول عليه (ستة أسابيع تقريبًا بدلًا من عدة أشهر).