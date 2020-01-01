هل يمكن أن يكافح غسول الفم فيروس كورونا؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

جهينة نيوز:

كثيرة هي المخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، واستفسارات عديدة تثير فضول الناس حول هذه الجائحة العالمية، ومن أبرز المواضيع التي تثير فضول الناس، وسط تفشي كورونا، هو عن قدرة غسول الفم في القضاء على الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إنه “لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعض أنواع غسول الفم يمكنها القضاء على بعض الميكروبات لدقائق معدودة، في اللعاب بفمك، ولكن هذا لا يعني أنها تحميك من عدوى فيروس كورونا”.

ما هي أعراض الفيروس؟

تعد الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس من أكثر الأعراض شيوعاً لفيروس كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية: “قد يكون الأمر أشد بالنسبة لبعض الأشخاص وقد يؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس”.

وتضيف المنظمة أنه نادراً ما يكون المرض قاتلًا، حيث يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقاً (مثل مرض السكري وأمراض القلب) أكثر عرضة للإصابة الشديدة بهذا الفيروس.

لذلك، كيف يمكن أن تحمي نفسك من فيروس كورونا المستجد؟

قال الدكتور جون ويسمان، وزير الصحة في ولاية واشنطن إنه يجب على الجمهور أن يفعل “ما يفعله الأشخاص في كل موسم من مواسم نزلات البرد والإنفلونزا”.

ويتضمن ذلك غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وإذا كنت تشعر بالغثيان، قم بتغطية فمك وأنفك بالكامل عند السعال أو العطس. ولكن لا تستخدم يديك. واستخدم كوع اليد أو منديلا ترميه فوراً.

المصدر: سي ان ان