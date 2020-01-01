الجيش المصري يعلن عن تصفية 13 تكفيريا بعملية شمال سيناء

الجمعة, 15 أيار 2020 الساعة 19:39 | سياسة, عربي

الجيش المصري يعلن عن تصفية 13 تكفيريا بعملية شمال سيناء

جهينة نيوز:

أعلن الجيش المصري اليوم الجمعة عن تصفية 13 تكفيريين في عملية بإحدى المزارع بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه: "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 فرد تكفيري أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا".

وتابع: "ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة .

كما تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3مسدس 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، و12 تليفون محمول، و4 أجهزة لاسلكي و5 شدة ميدانية .

المصدر: RT


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