ماذا يفعل نقص شرب الماء في الجسم

جهينة نيوز:

إن الماء فائق الأهمية وهو من العناصر الأساسية في الجسم. وبما أن حوالي 60 % من جسم الإنسان مكوّن من الماء، فهذا الأمر يفرض عليكم الحفاظ على مستويات الماء لتغذية الخلايا والحفاظ على عمل الدماغ والجسم. ولكن، ما هي أضرار قلة شرب الماء؟

رائحة الفم الكريهة

الماء ضروري لإنتاج اللعاب ويساعد على شطف البكتيريا حتى تتمكنون من الحفاظ على صحة الأسنان واللثة. يمنع نقص الماء إنتاج اللعاب ويؤدي إلى تراكم البكتيريا على اللسان والأسنان واللثة مما يساهم في رائحة الفم الكريهة. إذا كنتم تمارسون نظافة الفم بشكل جيد، ولكن لا زلتم تعانون من رائحة الفم الكريهة المزمنة، فمن المحتمل أنكم لا تشربون ما يكفي من الماء.

التعب والخمول

عندما تعانون من قلة شرب الماء، قد تلاحظون انخفاضاً مستويات الطاقة في جسمكم، حيث يساعد الماء على إبقاء عقلكم في حالة تأهب ويعزز من توازن جسمكم. إذا كنتم لا تشربون الكثير خلال اليوم، فإن الخمول في فترة بعد الظهر سيضرب بقوة أكبر، وقد تشعرون بالتعب الشديد ما يجعلكم غير قادرين على الاستمرار في العمل أو إجراء التمرين المسائي. احتفظوا بزجاجة ماء في متناول يدكم لتذكيركم بشرب الماء باستمرار طوال اليوم.

الإمساك

يعزز الماء عملية الهضم الجيدة وحركات الأمعاء العادية عن طريق الحفاظ على البراز ليّناً وتحريكه بسهولة عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى سحب الرطوبة من البراز لتعويض فقدان السوائل، مما يؤدي إلى براز أكثر صلابة وإمساك. إذا كانت حركات الأمعاء غير منتظمة، حاولوا شرب المزيد من الماء لتنشيط حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك والانتفاخ

الرغبة الشديدة في تناول السكر

يتعارض الجفاف مع قدرة الجسم على الوصول إلى مخازن الجلوكوز للطاقة ويمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات. الرغبة الشديدة غير المعتادة والمفاجئة في الأطعمة السكرية مثل الشوكولاتة والكعك والحلويات قد تشير إلى أن جسمكم في حاجة ماسة إلى الماء وليس الطعام. إذا كنتم تعانون من الرغبة الشديدة في السكر أو الجوع، فحاولوا شرب المزيد من الماء لترطيب جسمكم.