زلزال بقوة 4ر6 درجات يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

جهينة نيوز:

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر غرب ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان “إن مركز الزلزال يقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة تونوب بولاية نيفادا الأمريكية ويتواجد على عمق 6ر7 كيلومترات”.

واستبعدت الهيئة خطر التعرض لموجات مد عاتية “تسونامي” جراء الزلزال.

وكان زلزال بلغت شدته 5ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة حرجية نائية في ولاية آيداهو غرب الولايات المتحدة في نيسان الماضي.

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