لافروف.. روسيا تعارض تحقيق مكاسب سياسية من جائحة كورونا

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن معارضة موسكو لأن يستغل أحد ما جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وجدد لافروف، في مقابلة أجرتها معه الجمعة شبكة RBC الإعلامية الروسية، موقف موسكو القاضي بأن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى الصين بالتستر على معلومات مهمة متعلقة بالجائحة، لا أساس لها.

وأكد عميد الدبلوماسية الروسية أن خبراء من منظمة الصحة العالمية زاروا أوائل شباط الماضي مدينة ووهان الصينية (معقل الفيروس)، وكان بينهم خبير روسي، مضيفا أن أي أحاديث عن منع السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية من الوصول أو تستر المنظمة على أي معلومات عن العدوى “ليست صحيحة على الأقل”.

ودعا لافروف إلى التركيز على مساعدة الخبراء في تطوير لقاحات وعلاجات للفيروس بدلا عن “تحقيق أي مكاسب جيوسياسية أو انتخابية أو أخرى”، مشيراً إلى أن صراعا تنافسيا “عديم الذمة في بعض الأحوال” جار حاليا في العالم من أجل أولية تطوير لقاح ضد الفيروس، قائلا إن بعض الدول أظهرت “الأنانية القومية” في هذه المسألة.

ولفت لافروف إلى ورود تقارير تتحدث عن اقتناء الولايات المتحدة شركة Sanofi الفرنسية، لاعتقاد السلطات الأميركية أن هذه الشركة ستنتج لقاحا أولا، كي يعود هذا النجاح إلى واشنطن.