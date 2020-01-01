الصين: نجحنا في كبح جماح كورونا

جهينة نيوز:

شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أن بلاده نجحت في كبح جماح فيروس كورونا “كوفيد-19″، ووجه انتقادات إلى السياسيين الأجانب الذين يحاولون تسييس هذا الملف.

وأعلن وانغ، في محادثات هاتفية أجراها أمس الخميس، مع نظرائه في كل من هنغاريا والبوسنة والهرسك وإستونيا، أن الصين “تمكنت من إخضاع المرض للسيطرة عبر جهود مضنية”، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا “استئنافا تدريجيا لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل منتظم”، حسب ما نقلت عنه وكالة “شينخوا” الرسمية.

ولفت إلى أن “الصين استطاعت ليس التغلب على صعوباتها الخاصة فحسب، بل وقدمت العون والدعم إلى بلدان أخرى في معركتها ضد الفيروس، لاسيما من خلال مشاركة خبراتها وطرق علاج الفيروس معها دون أي تحفظ”.

وأشار وانغ إلى أن “عددا من السياسيين في بعض البلدان يصرون في الآونة الأخيرة على تسييس المرض ونسبته إلى بلد بعينه وتشويه دور منظمة الصحة العالمية”، مشددا على ضرورة أن “يشارك المجتمع الدولي سويا في رفض تلك الخطوات التي تمثل انتهاكا جسيما للقواعد الأخلاقية الدولية وتقوضا للجهود الدولية في مكافحة المرض”.

وحذر من أن “الفيروسات لا تعرف حدودا، والأوبئة لا تميز بين الأعراق”، وأن “البشر جميعا ينتمون إلى مجتمع مصيره مشترك، يتشارك أوقات السراء والضراء”، مؤكدا أن مكافحة “كوفيد-19” تتطلب تعاونا دوليا وتمنح دول العالم فرصة في التقارب وتبادل المساعدة.