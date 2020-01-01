دواء جديد يدخل فى معادلة علاج فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك تجربة سريرية جارية لاختبار ما إذا كان دواء لسرطان نخاع العظم النادر يعمل كعلاج تجريبي فيروس كورونا التاجي.

وأوضحت الصحيفة، أن الدواءSelinexor المعروف باسم علامته التجارية Xpovio، تم تصنيعه من قبل شركة Karyopharm Therapeutics Inc ومقره ماساتشوستس، وهو معتمد حاليًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المايلوما المتعددة ، وهو سرطان يتشكل في خلايا الدم البيضاء.

يقول الباحثون إن الدواء يمنع فيروس كورونا من التكاثر، أو التكاثر، في خلايا المرضى.

ووفقًا لشركة Karyopharm ، فإن هدف التجربة هو معرفة ما إذا كانت جرعة منخفضة من الدواء يمكن أن تبقي المرضى الأكثر خطورة من أجهزة التهوية.

يعتقد الفريق أن الدواء سيساعد أيضًا في تقليل الإفراط في إنتاج السيتوكينات، المعروفة باسم عاصفة السيتوكين.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تسجيل أكثر من 230 مريضا في المرحلة الثانية من الدراسة ، التي تجري في 40 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.