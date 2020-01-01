الفيليبين.. إعصار قوي يجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم

جهينة نيوز:
ازدحمت مراكز إيواء في الفيليبينبعشرات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها بعدما ضرب إعصارقوي البلاد. وتسبب الإعصار فونغفونغ في هطول أمطارغزيرة ودمّر أسطح منازل منذ أن بدأ في وسط جزيرة سامار الخميس، مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص في طريقه يعيشون على الساحل أو في منازل ضعيفة البنية.
وقال مسؤولو الكوارث إن العاصفة ضربت في الوقت الذي يعزل فيه عشرات الملايين من الفيليبينيين أنفسهم في المنزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن اضطر ما لا يقل عن 141700 شخص إلى الفرار بسبب العاصفة القوية.
وأوضح مسؤول الشرطة المحلية كارليتو ابريز لوكالة فرانس برس انه "علينا ان نضع أقنعة ونحافظ على المسافة الآمنة في كل الاوقات. من الصعب تطبيق هذه القواعد حاليا لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك".
وقالت السلطات إنها ستشغل الملاجئ بنصف طاقتها وتوفر الأقنعة للأشخاص الذين لا يملكونها وتحاول إبقاء العائلات مجتمعة في مكان واحد.
لكن تم تحويل العديد من المساحات التي تستخدم عادة ملاجئ للعواصف إلى مواقع حجر صحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
وأشار مسؤول الكوارث جوني كاستيو إلى أن "التحدي يكمن في التباعد الجسدي" مضيفا أنهم يسكنون الناس في صفوف المدارسالتي أفرغها الوباء