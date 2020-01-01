بسبب كورونا مؤسس علي بابا الصينية يصبح في المرتبة الثانية لأغنياء الصين اثر صعود شركة تينسينت

جهينة نيوز:

فقد رجل الأعمال الصيني ومؤسس شركة "علي بابا" جاك ما، مرتبته كأغنى رجل في الصين ليحتل مكانه الرئيس التنفيذي لشركة "تينسينت"، ما هواتينج.

وقفزت أسهم "تينسنت"، وهي الشركة الأكبر حجما في العالم في سوق الألعاب الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بنسبة 14 في المئة منذ بداية العام، وفي الربع الأول نمت إيرادات الشركة بنسبة 31 في المئة.

ويعود سبب ذلك إلى الاستخدام الكبير للألعاب بعد فرض السلطات معظم الدول الحجر المنزلي جراء انتشار وباء كورونا ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على تطبيقات الألعاب.

ووفقا لفوربس، تقدر ثروة هواتينج بـ 48.3 مليار دولار.

وبحسب خبراء المجلة، إن هذا النمو في الإيرادات لن يستمر بعد إزالة قيود الحجر المنزلي لأن الناس ستعود إلى أشغالها.