افتتاح عدة مراكز خدمية في خان شيخون بريف إدلب المحررة من الإرهاب

جهينة نيوز:

افتتحت محافظة إدلب اليوم عددا من المراكز الخدمية في مدينة خان شيخون التي تحررت من الإرهاب على أيدي أبطال الجيش العربي السوري العام الماضي.

وأوضح المهندس فادي سعدون المكلف مهام محافظ إدلب انه تم اليوم افتتاح مقر مجلس مدينة خان شيخون وقسم الكهرباء ووحدة المياه إضافة إلى مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي بعد إعادة تأهيلها مبينا أن افتتاح هذه المراكز خطوة مهمة نحو تسهيل عودة المزيد من العائلات المهجرة بفعل الإرهاب إلى المدينة إضافة إلى تقديم الخدمات الضرورية للعائلات المقيمة حاليا.

ولفت سعدون إلى وجود خطط لافتتاح مجمع حكومي في خان شيخون يضم كل الدوائر والمؤسسات العامة والتي لها دور مهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالمحكمة والأحوال المدنية كما سيتم قريبا افتتاح المخبز الآلي لتأمين مادة الخبز للأهالي المقيمين فيها مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تجهيز مدرستين لاستقبال الطلاب الموجودين فيها على أن يتم تجهيز مدارس أخرى مع بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المجالس المحلية والبلديات أديب بريمو إلى أن مدينة خان شيخون تعد ثالث أكبر مدينة في محافظة إدلب وقد عاد أهلها اليها مؤخرا لذلك بدأنا بإعادة إعمارها حيث تم تجهيز مقر مؤقت لمجلس المدينة لأنه نواة العمل الأساسية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين القاطنين فيها مبينا أنه يتم العمل حاليا على تأهيل مجالس مدن أخرى حيث تم إعداد دراسة عن واقع مجلس مدينة معرة النعمان لإعادة تأهيله كما سيتم تأهيل مجالس المدن والبلدات الأخرى المحررة من الإرهاب.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة خان شيخون عبد الكريم النجار أن افتتاح المقر المؤقت لمجلس المدينة كان بهدف الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين العائدين إليها ريثما يتم تأهيل المقر الرئيسي الذي هو في طور التنفيذ مشيرا إلى أن مهمة مجلس المدينة الحالية الإسراع في ترحيل الأنقاض من الشوارع لتأمين عودة الأهالي والتنسيق مع كل المؤسسات العاملة في المدينة من كهرباء ومياه لإعادة الخدمات الضرورية إليها.

ولفت النجار إلى أنه سيتم ابتداء من يوم الأحد المقبل تنظيم جدول مناوبة للعاملين في مجلس المدينة بما يضمن وجود عدد منهم على مدار اليوم بأكمله لتأمين حاجات المواطنين وخاصة المياه والخبز منوها بوجود صهريج مياه يقوم بتأمين مياه الشرب للأهالي القاطنين في المدينة على أن يتم تأمين صهريج آخر في الفترة المقبلة لأن المياه عامل مهم لاستقرار الأهالي.

يذكر أنه تم الشهر الماضي افتتاح مقر قيادة شرطة محافظة إدلب في مدينة خان شيخون.