مقتل شخصين بهجوم شرق تركيا

جهينة نيوز:

أفادت السلطات التركية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخر جراء هجوم مسلح على سيارة تابعة لموظفين كانوا يوزعون مساعدات إنسانية، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ العملية.

وقال مكتب حاكم إقليم فان الواقع شرق تركيا، في بيان، إن الهجوم استهدف سيارة كانت تقل مساعدات إنسانية للأهالي الذين يخضعون للحجر الصحي في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مكتب الحاكم أن مسلحين نفذوا الهجوم على السيارة أثناء عودة اثنين من موظفي مجموعة الدعم الاجتماعي "Vefa" ومدني من عملية توزيع للمساعدات في حي بمنطقة أوزالب يقع تحت الحجر الصحي عند الظهيرة تقريبا، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعمل حاليا على العثور على "الإرهابيين" المسؤولين عن الهجوم.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن "حزب العمال الكردستاني" هو المسؤول عن الهجوم، مضيفا أن تركيا ستحاسبه عليه.

وفرضت السلطات الحجر الصحي على أكثر من 100 حي وقرية وبلدة في أنحاء تركيا في إطار إجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقدم المجالس البلدية ومتطوعون في تلك المناطق مساعدات ضرورية للسكان.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.