تركيا تجني ثمار تدخلها الغير مشروع في ليبيا

جهينة نيوز:

قدمت شركة "تباو" التركية للبترول، طلباً إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز" قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية العسكرية.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاق مع تركيا في شهر تشرين الثاني 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا، مما أثار غضباً دولياً واسعاً، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بـالمخالف للقانون الدولي.