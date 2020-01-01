موسكو لا ترى أي أساس لاتهامات واشنطن لبكين بنشر فيروس كورونا

جهينة نيوز:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر الاتهامات الأمريكية لبكين حول نشر فيروس كورونا لا أساس لها.

وقال ريابكوف خلال مناقشات نادي فالداي التي تجري عبر الفيديو: "بالطبع نحن نراقب بقلق ما يحدث، حول اتهامات واشنطن لجمهورية الصين الشعبية، شريكنا الاستراتيجي. لقد ذكرنا مرارًا موقفنا من هذا الموضوع، وهو يتلخص أنه لا يوجد سبب لإلقاء اللوم على الصين بشأن عدم اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، أو اتخاذها القرار الخاطئ، في فترة مكافحة فيروس كوفيد -19".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نرى كيف أن السياسيين والدبلوماسيين والأشخاص الأكثر مسؤولية في السلطة التنفيذية في واشنطن يضاعفون بشكل يومي قائمة الشكاوى الموجهة إلى الصين ويحاولون نشر خطابات مناهضة للصين في المجتمع الدولي بأسره".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن موسكو تعتبر ذلك غير ملائم في ظل الأزمة التي تحتاج العالم، داعية واشنطن إلى "التخلي مؤقتا عن نهج الأنانية وتوحيد الجهود لمكاقحة الوباء".

كما أكد ريابكوف أن موسكو لم تتلق من واشنطن أي إشارات حتى الآن بشأن الاستعداد لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وقال: "مازلنا لم نتلق من واشنطن أي إشارات يمكن اعتبارها مؤشرا لاعتزامها تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد صرح في وقت سابق، أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.