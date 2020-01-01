"سانيه" قريب من بايرن ميونخ أكثر من أي وقت مضى

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن اقتراب ناديا بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي من الاتفاق على صفقة انتقال الجناح الألماني "لوروا سانيه" إلى الفريق البافاري.

وأوضحت مجلة "كيكر" الألمانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن السيتي يطالب بـ54 مليون يورو للتخلي عن خدمات سانيه، لكن البايرن عرض مبلغا أقل بـ10 ملايين يورو، كما أكدت صحيفة "بيلد" في وقت سابق، أن الفريق البافاري توصل إلى اتفاق مع سانيه للانضمام إلى صفوفه بعقد يمتد لخمس سنوات، مشيرةً إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق على سعر الصفقة مع المان سيتي.

وأحرز سانيه مع السيتي منذ انتقاله إليه عام 2016 بطولة إنجلترا مرتين، لكن صاحب الـ24 عاما، غاب عن صفوف الفريق طوال الموسم الحالي حتى توقف الدوري الإنجليزي منتصف شهر آذار الماضي، لأنه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في شهر آب من العام الفائت.