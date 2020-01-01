منذ 11 يوم لأول مرة الاصابات في روسيا دون عشرة آلاف و ارتفاع عدد الحالات في ايران

جهينة نيوز:

شهد المؤشر اليومي للاصابات بكوفيد-19 انخفاض ملحوظ في روسيا لأول مرة منذ 11 يوم في حين تصاعد معدل الاصابات بالفيروس في ايران التي كانت سباقة في احتوائه.

و بعد 11 يوم من معدل اصابات يومي تجاوز الـ 10 آلاف اصابة و و كذلك الـ 11 الف اصابة هبط معدل الاصابات اليومية في روسيا الى ما دون العشرة آلاف و ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الفحوصات المخبرية بشكل يومي الى اكثر من 205 آلاف فحص بازدياد قدره اكثر من 40 الف فحص عن معدل الايام السابقة مما يشير الى بدء السيطرة الى تفشي المرض في روسيا.

و اعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 9974 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الاصابات المثبتة الى 252 الف اصابة جلهم خلال الايام الـ 11 الفائتة فيما توفي في روسيا نتيجة فيروس كورنا 93 مريض ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الى 2305 ضحايا و يعتبر معدل الوفيات في روسيا الاقل بالنسبة للدول المتضررة بالفيروس.

هذا و شهدت روسيا تصاعد في نسبة الشفاء حيث تعافى اكثر من 5500 شخص ليرتفع عدد المتعافين الى 53,530 شخص في حين لايزال هناك 196 الف حالة نشطة بينهم ما يقارب من 100 الف شخص في المستشفيات و حالة ما يقارب الـ 2000 شخص منهم شديدة.

و في ايران التي كانت سباقة في احتواء المرض تصاعدت الاصابات اليومية مرة أخرى و ارتفع عدد الحالات النشطة الى 16 الف حالة بعد ان هبط الى ما دون 13 الف حالة و اعلنت ايران عن تسجيل 1808 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية و كانت يوم امس قد سجلت 1958 حالة في ارتفاع جديد لعدد الاصابات اليومية مستمر منذ ما يقارب من 12 يوم ليصبح عدد الحالات المثبتة في ايران 112 الف حالة و سجلت 50 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات في ايران الى 6783 ضحية في حين ارتفع عدد المتعافين الى 89 الف شخص فيما لايزال 16500 شخص قيد الرعاية الصحية.